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Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi

15.12.2021 17:57
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 7 üniversitenin paydaş olarak yer aldığı fuarla ilgili toplantı, KTÜ Senato Salonunda gerçekleştirildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın da katıldığı toplantıda, rektör yardımcısı ve kariyer merkezi müdür ve müdür yardımcısı paydaş üniversite temsilcileri, organizasyona ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 4-5 Mart 2022'de gerçekleştirilecek fuarda, mezun ve mezun adayları için iş, öğrenciler için ise staj imkanı bulabilecekleri ortam oluşturulması amaçlanıyor.

Fuara, farklı üniversitelerden ve bölgeden 10 binden fazla öğrenci ve mezun ücretsiz katılabilecek.

Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi
Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doğu Karadeniz, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı 2022 Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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