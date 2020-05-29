Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ortak kullanım alanlarını sürekli dezenfekte eden ekipler, maske dağıtımı yapıyor.

Öte yandan, belediyenin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi ekipleri, yaşlıların talepleri doğrultusunda ilaç temini, fatura ödemesi, maaş çekimi gibi çeşitli hizmetleri karşılıyor, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve sıcak AŞ ulaştırıyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkamayan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ve diğer tüm ihtiyaçları karşılandı.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığı için birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde, kentte yaşayanların maddi ve manevi yanında oluyor.

Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca salgının başladığı ilk günden bu yana sokağa çıkamayan ve 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi'nden talep oluşturan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını karşıladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki "Geniş Ailem" ekipleri, talep eden vatandaşların alışveriş ihtiyacını giderdi.

Ekipler, kentte dezenfeksiyondan erzak kolisi dağıtımına kadar vatandaşların birçok ihtiyacı için görevi sürdürüyor.

Bu kapsamda ekmek, market alışverişi, eczaneden ilaç temini, maaş çekimi, süt, bebek bezi, bebek maması, medikal malzeme alımı, kırılan gözlük camının tamiri, engelli vatandaşların oksijen tüpünün değiştirilmesi, kırılan bastonun onarımı, fatura ödeme gibi daha birçok konuda yardım yapıldı.

Bartın

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarındaki kavşak suyu çeşmelerinden su dolduran vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı yapıyor.

Yine ekiplerce pazar yerinde tezgahlar arası mesafe, sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyarılar sürdürülürken, insanların ortak kullanım alanları başta olmak üzere birçok noktada dezenfeksiyon gerçekleştiriliyor.

Karabük


Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde, tedbirler alınarak bugün yeniden cemaatle namaz kılınmaya başlanacağı belirtildi.

Kentte namaz kılınacak açık alanların belirlenerek hazırlıkların tamamlandığı bildirilen açıklamada, ancak havanın yağışlı olması nedeniyle bazı camiler ile kapalı pazar yeri alanlarının sosyal mesafeye uyularak kullanılacağı kaydedildi.

Karabük'te Vefa Sosyal Destek grupları ve belediye ekipleri aracılığıyla, il merkezi ve ilçelerde evlerinden çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor.

Öte yandan, il ve ilçe belediyelerinin maske üretimi, iş yerleri denetimi ve hijyen çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bolu


Bolu'da, İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor.


Kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında da polis ve sağlık ekiplerinin denetimleri sürüyor.


Polisler maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri vatandaşların ateşini ölçüyor.


Bolu Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon gerçekleştiriyor.

Ayrıca kentte cuma günleri Karaçayır ve Sağlık mahallelerinde kurulan halk pazarlarında polis ve zabıta ekipleri tarafından koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimler yapılıyor.

Diğer taraftan, uzun bir aradan sonra yeniden kılınacak cuma namazı için cami önlerinde önlemler alındı.


Bolu Valiliği tarafından namaz kılınması için belirlenen alanlarda temizlik çalışmasının yanı sıra sosyal mesafe ayarlaması yapıldı.


Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, cadde ve mahallelerde yıkama çalışması yaptıktan sonra çöp konteynerleri ile maske ve eldiven kutularını dezenfekte etti.

Koronavirüs, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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