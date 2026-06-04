Doğuş Üniversitesi'nden Stratejik İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğuş Üniversitesi'nden Stratejik İş Birliği

04.06.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuş Üniversitesi, Emlak Konut GYO ile girişimcilik odaklı bir protokol imzaladı.

(İSTANBUL) - Doğuş Üniversitesi, Emlak Konut GYO ile girişimcilik ve inovasyon odaklı bir iş birliği protokolüne imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen protokol kapsamında üniversite; sürdürülebilirlik, verimlilik, ConTech, dijital dönüşüm ve girişimcilik alanlarında şekillenen yeni nesil ekosistemin paydaşları arasında yer aldı.

Doğuş Üniversitesi, Emlak Konut GYO ile girişimcilik ve inovasyon odaklı bir iş birliği protokolü imzaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen protokol; kamu, sektör, teknoloji ve akademiyi aynı platformda buluşturdu.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ EKOSİSTEMİNDE YER ALDI

Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı iş birliği ekosisteminde Doğuş Üniversitesi de akademi, teknoloji, sürdürülebilirlik ve sektör entegrasyonu alanlarındaki çalışmalarıyla paydaşlar arasında yer aldı. Üniversitenin bu stratejik platformda yer alması, girişimcilik ve inovasyon odaklı çalışmalarının sektörle buluşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İnşaat ve gayrimenkul sektöründe dönüşümün hız kazandığı bir dönemde hayata geçirilen protokolün, sürdürülebilir değer üretimine katkı sunması hedefleniyor.

TÖRENE DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ADINA BWI-HUB DİREKTÖRÜ KATILDI

Doğuş Üniversitesi adına toplantı ve protokol törenine, Rektörlüğü temsilen Doğuş Üniversitesi İş Dünyası ve İnovasyon Ofisi BWI-Hub Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Turhan Karakaya katıldı.

Akademi, kamu ve sektör iş birliğiyle hayata geçirilen protokolün, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğuş Üniversitesi'nden Stratejik İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması Dosya Ankara’ya gönderildi
Özgür Özel hakkında rüşvet soruşturması! Dosya Ankara'ya gönderildi
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
15:57
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:23:40. #7.12#
SON DAKİKA: Doğuş Üniversitesi'nden Stratejik İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.