DOKA 131 Projeye 103 Milyon Lira Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

DOKA 131 Projeye 103 Milyon Lira Destek Verdi

DOKA 131 Projeye 103 Milyon Lira Destek Verdi
28.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DOKA, 2025 hedefleri doğrultusunda 131 projeye toplamda 103 milyon lira destek sağladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) geçen yıl 3 program kapsamında 131 projeye 103 milyon lira destek verildi.

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2025'te "sürdürülebilir turizm", "mavi ekonomi", "katma değerli üretim ve ticarileşme" başlıklarında üç temel sonuç odaklı program uyguladıklarını söyledi.

Proje ve yatırımlar açısından bereketli bir yıl geçirdiklerini belirten Akpınar, "2025 yılı mali destek ve teknik destek programlarımız kapsamında 131 projeye destek verdik. Bunların toplam tutarı 103 milyon lira. Devam eden projelere baktığımızda yaklaşık 250 milyon liralık proje havuzunu şu anda yönetmekteyiz." dedi.

Akpınar, 2026'da bu rakamların çok daha artacağını, yeni yıla güçlü bir bütçeyle girdiklerini vurguladı.

?DOKA'nın mali kaynaklarına ek olarak dış fon imkanlarını da araştırdıklarının altını çizen Akpınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu anda özellikle uluslararası projelere, fonlara odaklanmış durumdayız. Avrupa Birliği'nin Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Interreg Next Karadeniz programıyla beş proje desteklendi. Toplamda 4,5 milyon avroluk bütçeli bu projede ajansımızın bütçesi ise yaklaşık 600 bin avro. Şu anda beş projeyi uygulamaya devam ediyoruz."

Akpınar, nitelikli proje üretmeye devam edeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kalkınma işi çok aktörlü bir iş. Bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz koordinasyonunda yönetim kurulumuz, diğer paydaşlarımız, özel sektör ve sivil toplumla hep beraber bir kalkınma perspektifi içerisinde yeni projeler, programlar ve yatırımlar üretmek için tüm enstrümanlarımızı kullandığımız bir yıl olacak."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DOKA 131 Projeye 103 Milyon Lira Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:10:00. #7.11#
SON DAKİKA: DOKA 131 Projeye 103 Milyon Lira Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.