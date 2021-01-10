Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi - Son Dakika

Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

10.01.2021 11:13

İzmir'deki bir üniversitede tıp ile sanatı bütünleştirmek, yeni nesil doktorların kültürel ve sosyal yönlerini de geliştirmek amacıyla "film terapi" uygulaması ve eğitimi başlatıldı.

İzmir'deki bir üniversitede tıp ile sanatı bütünleştirmek, yeni nesil doktorların kültürel ve sosyal yönlerini de geliştirmek amacıyla "film terapi" uygulaması ve eğitimi başlatıldı.

"Sinema filmlerinin psikoz bozukluklar haricinde bazı psikolojik sorunların tedavisinde kullanılması yöntemi" olarak bilinen "film terapi" ile doktor adayları da tanıştı.

Görme ve işitme engelliler, down sendromlular, otizmliler ve sığınmacıların film çözümlemesi aracılığıyla toplumla bütünleşmesini ve daha iyi sosyal iletişim kurmasını sağlayan yöntem, "Sinema ve Tıp" başlığı altında İzmir Tınaztepe Üniversitesinin seçmeli ders programına girdi.

Doktor adaylarına tıbbın yanı sıra kültürel ve sanatsal eğitim sunmak, onların empati yeteneğini geliştirmek amacıyla başlatılan derslerde Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yönetmen Kerem Kaban eşliğinde öğrenciler film çözümlemesi yapmaya başladı.

Robin Williams'ın sıra dışı ve iyimser bir doktoru canlandırdığı "Patch Adams" gibi filmlerin izlendiği ve yorumlandığı çevrim içi derslere öğrencilerin de ilgisi yoğun oldu.

"Öğrenciler için bir vaha gibi"

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıp öğrencilerinin toplumdan ve sanattan uzak kalmasını istemediklerini söyledi.

Fakültenin seçmeli dersleri arasına sanat ve kültür alanından dersler koyduklarını belirten Özer, sinemanın hayatı gösteren yönünden faydalanmak için "Sinema ve Tıp" eğitimi vermeye başladıklarını ifade etti.

Özer, Yaşar Üniversitesinde film terapiyle ilgili çalışmalar yapan yönetmen Kerem Kaban ile çalıştıklarını kaydederek, "Sinema ve hekimliği birleştirmeyi istedik. Yetiştirdiğimiz hekimlerin hastayla iletişim kurabilen, sadece kitaplardaki bilgileri uygulayan değil sosyal yönleri de gelişmiş insanlar olmasını istiyoruz." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem tıp dünyasını hem de geleceğin doktorlarını stresli ve zorlu çalışma koşullarına sürüklediğini aktaran Özer, "Çevrim içi derslerimiz sürüyor. Bu yoğun eğitim içinde sinema öğrencilerimiz için bir vaha gibi oldu. Onların da rahatlamasını ve mutlu olmasını hedefledik, bu dersle onlara güzel bir hediye sunmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi güçlendirecek

Tıp dünyasını konu alan filmlerle öğrencilere eğitim veren Yönetmen Kerem Kaban ise sinema ve tıp dersine yoğun talep olduğunu, bu nedenle derslere katılan öğrenci sayısını sınırlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kaban, derslerde film izlediklerini ve çözümlediklerini, bu sayede hayata farklı bir bakış açısı getirmeyi arzuladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanı arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, farklı iletişim kanalları açmak istiyoruz. Film terapi ile sağlık çalışanlarının yaratıcı iletişim kurabilmesi, kararlarını uygulamaması için filmleri paylaşıyor ve çözümlemeler yapıyoruz. Davranışlar, tepkiler ve sahnelerin birbiriyle ilişkisini göz önüne alıyoruz. Patch Adams, The Doctor, Cure gibi filmlerden yararlanıyoruz."

Film terapinin bir tedavi değil, terapi yöntemi olduğuna değinen Kaban, doktorların, hastaların ve hasta yakınlarının da aynı terapi yöntemi ile daha sağlıklı iletişim yollarına ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi
Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi
Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi
Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doktor adaylarına sinema ile terapi dersi - Son Dakika


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