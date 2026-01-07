Dolandırıcılara 305 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolandırıcılara 305 Yıl Hapis Cezası

Dolandırıcılara 305 Yıl Hapis Cezası
07.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de konut dolandırıcılığına karışan 2 sanık, toplam 305 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si 305 yıl 7'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu A.K.İ. ve M.F.Y, tutuksuz sanık Y.İ, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmalarında suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, müştekiler ile sanıkların savunmalarını dinledi.

Müştekiler ise mağduriyetlerinin giderilmediğini söyleyerek, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.K.İ. ve M.F.Y'ye, 49 müştekiye yönelik ayrı ayrı "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplam 305 yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Heyet, Y.İ'nin ise beraatine hükmetti.

Müşteki avukatı Abdulkadir Ünal, duruşmanın ardından gazetecilere, mahkeme heyetinin gereğini yaparak sanıklara toplumsal vicdanın kabul edeceği miktarda hapis cezası verdiğini söyledi.

"Dosyaya yansıyan yargılama kapsamında Y.İ. beraat ederken, diğer sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket edip mağdurları iştirak halinde dolandırdıkları kanaatine varılmıştır." ifadelerini kullanan Ünal, mağdurların zararlarının giderilmesi hususunda konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Olay

Nevşehir'de satışını yaptıkları konutları hak sahiplerine teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye satarak 49 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan firma sahibi A.K.İ. ile resmi evraklarda şirket ortağı görülen annesi Y.İ. ve iş ortağı M.F.Y. ile ilgili müştekilerin şikayetleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatılmıştı.

28 Haziran 2024'te gözaltına alınan 3 şüpheliden A.K.İ. ve M.F.Y. tutuklanmış, Y.İ. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerden A.K.İ. ile Y.İ'nin kentteki muhtelif yerlerde konut inşaatına başladıkları, satışını yaptıkları daireleri hak sahiplerine teslim etmedikleri ve kiralık otomobille gittikleri Fethiye'den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için girişimde bulundukları belirlenmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılara 305 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:00:18. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılara 305 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.