Dolandırıcılara Ağır Ceza

Gaziantep'te yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sosyal medya üzerinden yardım isteyen vatandaşı, kendilerini 'medyum' olarak tanıtan ve yardımcı olma bahanesiyle 12 bin 530 TL dolandıran şahısların yargılanmasına başlandı.

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Halil B.'nin şikayeti üzerine açılan davaya sanık avukatı ve müşteki katıldı. Duruşmada olayı anlatan müşteki Halil B., "Ben bir süredir bazı sıkıntılar yaşıyorum. Bu şahıslarla internet üzerinden tanıştım. Bana iyileşeceğimi söylediler. Fakat benden para istediler. Bende bunun üzerine parayı şahıslara ait ibana attım. Parayı gönderdikten sonra şahıslara ulaşamadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.D. ve A.Ö.S.'nin yakalanmasının beklenmesine ve eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Gaziantep'te sıkıntılı bir süreçten geçen Halil B. isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisini "medyum" olarak tanıtan kişilerle iletişime geçti. Şüphelilerin dini söylemler kullanarak çeşitli bahanelerle para talep ettiği, bu yöntemle müştekiden toplam 12 bin 530 TL aldıkları öne sürüldü. Fakat şüpheliler parayı aldıktan sonra Halil B. isimli vatandaşı engelleyerek kayıplara karıştı. Bunun üzerine şikayetçi olan Halil B.'nin davasında ilk duruşma görüldü. Dosyada yer alan bilgilere göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık A.Ö.S.'nin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde ikamet ettiği, daha önce de ifadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunduğu ancak bugüne kadar yakalanamadığı belirtildi. Sanığın benzer suçlardan çok sayıda soruşturmasının olduğu da iddianamede yer aldı. Diğer sanık H.D.'nin ise İstanbul Güngören'de ikamet ettiği, müştekiden alınan paraların kendisine ait banka hesaplarına gönderildiği kaydedildi. - GAZİANTEP