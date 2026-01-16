Dolandırıcılara Tutuklama!

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp 3,5 milyon TL dolandıran Y.B. (38) ve G.G. (23) tutuklandı.

Sakarya'da 2 kişi, telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, 3,5 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Y.B. ve G.G. İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayından elde edildiği belirtilen bir miktar para ile dijital materyaller ve cep telefonları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.