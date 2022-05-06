Dolandırıcılardan müstehcen tuzak - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılardan müstehcen tuzak

06.05.2022 13:59
Dolandırıcılardan müstehcen tuzak

DENİZLİ (İHA) – Denizli'den uygun fiyata ilana verilen arızalı araç için Çorum'dan gelen alıcı, hayatının şokunu yaşadı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'den uygun fiyata ilana verilen arızalı araç için Çorum'dan gelen alıcı, hayatının şokunu yaşadı. Hem araçtan hem de parasından olan alıcı, parasını talep ettiği şüpheliler tarafından numarası müstehcen sitelerde paylaşılınca başına gelmeyen kalmadı.

Çorum'da oto tamirciliği yapan Ö.K., sosyal medyada gezinirken motor arızası nedeniyle Denizli'den uygun fiyata ilana verilen pikap aracı fark etti. Piyasa değeri 100 bin TL civarında olan pikabı almak için D.D. ile irtibata geçen Ö.K., pazarlık yaparak fiyatını 45 bin TL'den 40 bin TL'ye indirttiği aracı almak için 3 bin TL'ye oto kurtarıcı kiralayıp 725 kilometrelik yoldan geldi.

Özellikle 23 Nisan'ı tercih ettiler

Araca çok talip varmış gibi gösterilip 23 Nisan resmi tatilinde Denizli'ye davet edilen Ö.K., aracı teslim alıp sonraki ilk iş gününde alım satım yapmayı planladı. İlanda gösterilen beyaz renkli pikap yerine gri renkli bir başkası gösterilen ve aracın aynı zamanda icralık da olduğunu öğrenen Ö.K., bir ara alışverişten vazgeçmek istese de D.D. ve arkadaşı U.H. ile daha sonrada U.H'nin annesi olduğunu öğrendiği A.D.'nin telkinleri sonucu 40 bin TL'yi ödedi. Polisin düzenlediği tutanakla aracı otoparktan teslim alan Ö.K., pikabı çekiciye yükleyip Çorum'a doğru çıktığında hayatının şokunu yaşadı.

Giden parasından çok yaşadıklarına üzüldü

Daha yarım saat yol gitmeden Denizli çıkışındaki uygulama noktasında durdurulan çekicideki pikap, alıcı ve satıcı arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle indirilerek yeniden otoparka çekildi. Resmi tatil olduğu için her hangi bir işlem yaptıramayan Ö.K., satıcılardan parasını geri vermelerini istedi. Parasını alamayan Ö.K., saatler sonra hem kendisi hem de çekici şoförü F.M.'ye ait cep numaralarının müstehcen ve icralık araç alım satım sitelerinde paylaşıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Geçen 12 günde telefonları hiç susmayan, ailesi ve iş çevresine dahi başına gelenleri anlatmakta güçlük çeken Ö.K., kendisini hem rencide eden hem de parasını vermeyen şüphelilerden şikayetçi oldu. - DENİZLİ

Dolandırıcılardan müstehcen tuzak
Dolandırıcılardan müstehcen tuzak
Dolandırıcılardan müstehcen tuzak

YORUMLAR
500
Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor Çorum ve Yozgat'taki araç hırsızlıklarının zanlısı yakalanmaya çalışılıyor

Müstehcen, Tragger, Denizli, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dolandırıcılardan müstehcen tuzak - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Kendini kargo görevlisi olarak tanıtan kişiye kargo teslimat kodunu verdi, başına gelmeyen kalmadı
15:05 İskeledeki görevli personelden kahramanca hareket! Denize düşen çocuğu yüzerek kurtardı
15:05 Bakan Nebati'den Soylu'ya tam destek ! Hem ziyaret etti, hem de destek mesajı yayınladı
14:58 İngiliz futbolcu Jack Grealish'in yeni aşkı Türk güzel Ekin-Su Cülcüloğlu çıktı
13:17 "Genel af" çağrısı yapan Mustafa Sarıgül'den mültecilere dair dikkat çeken öneri: AB ülkelerine eşit olarak dağıtılsınlar
14:38 İyilik dizisinde bu akşam neler olacak? Damla, Neslihan'a nasıl bir oyun hazırladı?
14:33 Ümit Özdağ'ın "arkalarında karanlık odaklar var" dediği Ataman Kardeşliği kim? İşte grup hakkında bilinenler
14:25 TÜİK'ten yürek burkan rapor: Maddi yoksunluk oranı yüzde 27,2, borçlu sayısı yüzde 63,7
14:16 Aziz dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak! Galip Payidar'ın tutuklanması gerilimi daha da artıracak
14:09 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "Nagehan Alçı" açıklaması: Fotoğrafın bütününe bakıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 15:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılardan müstehcen tuzak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement