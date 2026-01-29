Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama

Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama
29.01.2026 13:22
Ordu'da telefon dolandırıcıları yakalandı, 1 zanlı tutuklandı, ele geçirilen paralar iade edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan A.B.Ö. (64) ve Gölköy ilçesi Damarlı Mahallesi'ndeki O.Ç. (82), kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve terör örgütü mensupları ile bağlantıları bulunduğunu söyleyen şüphelilerce yaklaşık 1 milyon lira dolandırıldı.

JASAT ve Asayiş Timlerinin çalışması sonucu dolandırıcılık olayını gerçekleştirenlerin M.E.Ö. (20) ile B.K. (17) olduğu belirlendi.

İl merkezinde suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramasında, dolandırıcılık suçundan elde edilen 387 bin 70 lira, 36 gram altın, 500 Özbekistan somu, bir cep telefonu ile 3 banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan B.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, M.E.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, ziynet eşyaları ve paraların müştekilere teslim edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
