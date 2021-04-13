Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor

Dün, en düşük 8,1166 en yüksek 8,2307 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,1575'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 8,1610'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 9,7125'ten, sterlin/TL de 11,2450'den satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,2 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,1890 seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti. ABD'de enflasyonun tahminlerden hızlı artabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya mecbur kalabileceği endişeleri ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tekrar yüzde 1,7 sınırına yükseldiğine dikkati çeken analistler, enflasyona ilişkin beklenti ve verilerin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.