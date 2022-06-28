Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor

28.06.2022 11:16

BDDK kararları sonrası dün son bir ayın en düşük seviyesi olan 16,03 seviyelerini gören Dolar/TL yeni güne yükselişle başlayarak saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 16,63'den işlem görüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) TL nakdi ticari kredilere ilişkin kararının devam eden etkisiyle dün 16,03 ile bir ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1,9 altında 16,55'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 artışla 16,63'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 17,60'dan sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 20,4070'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi, 103,9 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,0585 seviyesinde hareket ediyor.

ANALİSTLERİN ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Analistler, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, açıklanan veriler, emtia fiyatlarının seyri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile döviz piyasasındaki oynaklığın sürdüğünü söyledi. Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 103,4'ün destek, 104,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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