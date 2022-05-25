Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL - Son Dakika
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Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL

25.05.2022 11:02

25 Mayıs Çarşamba günü dolar 16,24 seviyelerinde işlem görürken aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 yükselişle 17,3140'tan, sterlin/TL yüzde 0,8 değer kazancıyla 20,3220'den satılıyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 16,0964'ten tamamladı.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla 16,35'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 17,46'dan, sterlin/TL ise 20,50'den satılıyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM

Dolar endeksi, dün aşağı yönlü hareketine devam ederek 101,6 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yeniden 102,1 seviyesine yükseldi. Avro/dolar paritesi de dün 1,0750 ile bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 1,0690 seviyelerine geriledi. Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu ifade etti.

FED TUTUNAKLARI VE DAVOS'TAKİ GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden de 50 baz puanlık faiz artırımı sinyalleri gelmesinin, dolar endeksinin yeniden 102'nin üzerine çıkmasını sağladığını aktaran analistler, bu akşam açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) mayıs ayı toplantı tutanaklarının döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 102,5'in direnç, 101'in ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Türk Lirası, Sterlin, Mayıs, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL - Son Dakika
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