Domaniç Dağları'nda kamp kuran 4 arkadaş

Kütahya'da kar kalınlığının yaklaşık 2 metre olduğu Domaniç Dağları'nda 4 kampçı, konaklamak amacıyla Eskimoların yaşadığı "iglo"lardan yaptı.

Kütahya- Bursa il sınırında yer alan ve birkaç gün etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen 1500 metre rakımlı Domaniç Dağları, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Eşsiz manzaralar arasında çadır kurarak kamp yapanların sayısı her geçen gün artıyor.

Bölgeye gelerek üç arkadaşıyla kamp yapan İsmail Saraç, AA muhabirine, Domaniç Dağları'nın kampçılık için uygun bir bölge olduğunu söyledi.

Her kış bu bölgeye geldiklerini belirten Saraç, "Bu kez farklı bir şey yapalım dedik ve Eskimoların yaşadığı iglolardan yaptık. Hava tam istediğimiz gibi soğuk. Burası doğa harikası bir yer." dedi.

Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü üyesi Mustafa Eren Taşkıngül de igloyu üç saatte tamamladıklarını dile getirdi.

Eskimo evinin içinde sıcaklığın sıfır derece civarında olduğunu anlatan Taşkıngül, "Tulumlarımız sayesinde vücut sıcaklığımızı koruyarak sıcak bir uyku geçirdik." diye konuştu.