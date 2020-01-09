Domaniç'te dağ köyü 3 gün sonra kar esaretinden kurtarıldı - Son Dakika

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde, kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, araçlar ve evler kar altında kaldı. Üç gün süren yağışın etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri ve köylüler seferber olup kapalı yolları açarak, kurtuldu.

Domaniç Dağı eteklerindeki Safa köyünde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından araçlar ve evler neredeyse karlar altında kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, köyde temizlik yaptı. Kara teslim olan köyü, kurtarmak için il ve ilçe özel idare ekipleri araçları ile köylülerde traktör ve küreklerle yolları ve kar altında kalan evleri açmak için seferber oldu. Köy Muhtarı Seyit Ali Bayram, yoğun kar yağışının ardından evlerin bile kar altında kaldığını ifade ederek, "Araçlarımız ve evlerimiz kar altında kaldı. En son böyle bir kar 2013 yılında olmuştu. Köyümüzde kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar yükseldi. Evlerden çıkmak bile çok zor. Ahırlara gidilemiyor. Ekipler aralıksız çalışıyor ama hala yolun asfaltını görmüş değiliz" dedi.Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ile birlikte karlar altındaki Sefa köyüne gidip çalışmaları yerinde inceledi. Poçanoğlu, "Safa köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metre ama genel itibarıyla 1 metreyi aşmış durumda. Yoğun bir kar yağışının ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarını aksatmayacak şekilde devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle birlikte seyahat etmeleridir" diye konuştu.