Son Dakika Haberleri: Domates reçeliyle kazandığı yarışmayla "inek yetiştirme" hayalini gerçekleştirecek
Son Dakika Kültür Sanat Domates reçeliyle kazandığı yarışmayla 'inek yetiştirme' hayalini gerçekleştirecek - Son Dakika

Domates reçeliyle kazandığı yarışmayla "inek yetiştirme" hayalini gerçekleştirecek

6 saat önce

Sakarya'da düzenlenen "Kadın Destek Yöresel Ürünler Gurmenna Gurme Reçeller" yarışmasında birinci gelen kadın çifti, inek alma hayalini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Domates reçeliyle kazandığı yarışmayla

Sakarya'da düzenlenen "Kadın Destek Yöresel Ürünler Gurmenna Gurme Reçeller" yarışmasında birinci gelen kadın çifti, inek alma hayalini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ev yapımı reçellerin gelecek nesillere aktarılması için İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sakarya Ticaret Borsası, bir fındık fabrikası ve otelin iş birliğinde Hendek ilçesinde düzenlenen yarışmada 200 kadın, birinci olabilmek için maharetlerini sergiledi.

Kadın çiftçi Elana Baysal (39), yaptığı domates reçeliyle yarışmayı lider tamamlayarak 10 bin lira ödülün sahibi oldu.

"Kültürümüze katkı sağlayacak"

Etkinlikte konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kültüre ait değerlerin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Yemek kültürü açısından büyük zenginliğe sahip Sakarya ile övündüklerini vurgulayan Nayir, "İnanıyoruz ki bu değerler, aile ekonomimize katkı sağlayacak ve bizi biz yapan değerleri yaşatmaktan kültürümüze de katkı saylayacak." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de yarışmaya katılan girişimcileri tebrik ederek, "Ben de varım.' diyebilmek önemli bir olgudur. Biz şunu ifade ediyoruz; yiyeceklerimiz ilacımız, şifamız, damak zevkimiz ve kültürümüzün parçası olsun." diye konuştu.

Elana Baysal da inek alabilmek için katıldığı yarışmayı kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

En büyük hayalinin inek yetiştirmek olduğunu anlatan Baysal, "Toprak ve hayvan, insanın stresini, negatif enerjisini alıyor. Yarışmayı düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Sakarya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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