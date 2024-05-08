Mevsim Normallerinin Altında Hava Sıcaklıkları ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika
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Mevsim Normallerinin Altında Hava Sıcaklıkları ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altına ineceğini ve sağanak yağışların beklendiğini açıkladı. Macit, vatandaşların ani sıcaklık düşüşüne ve sel su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

08.05.2024 16:01  Güncelleme: 16:07
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin altına ineceğini kaydetti. Macit, "Özellikle sıcaklıkta ani bir düşüş var. Hafta sonu da bunu görüyoruz. Vatandaşlarımız, ani sıcaklık düşüşüne ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olsunlar" dedi.

MGM'nin yurt genelinde 5 günlük hava tahminini ANKA Haber Ajansı'na anlatan Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, şunları söyledi:

"YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR OLACAK"

"Yaptığımız son değerlendirmelere göre, çarşamba günü yurdun doğu kesimlerinde beklediğimiz yağışlara ilave olarak perşembe günü kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde başlayacak yağışların cuma, cumartesi ve pazar günü yurdun tamamında aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz. Perşembe günü için kuvvetli yağışı yok ancak cuma günü özellikle güneybatı kesimlerde, cumartesi de iç kesimlerde yerel kuvvetli yağışlar olacak. Vatandaşlarımızın özellikle sel su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarındaydı. Hafta sonu da azalıyor. Özellikle kuzey, içi ve doğu kesimlerde. Mevsim normallerinin altına düşmesini ve hafta başında da mevsim normallerinin altında devam etmesini bekliyoruz.

"ANKARA'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLAR BEKLİYORUZ"

İstanbul'da perşembe günü yağışımız yok ancak cuma ve cumartesi günü yer yer orta kuvvette sağanak yağışlar bekliyoruz. Ankara'da da perşembe günü, cuma ve cumartesi il genelinde gök gürültülü, sağanak yağışlar bekliyoruz. İzmir'de de perşembe ve cuma günü yerel özellikle iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar gelecek. Özellikle İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de hava sıcaklığı, hafta sonunda azalıyor. Orada da mevsim normallerinin altında seyredecek. Toz taşınımı ise şu an için etkisini yitirdi.

Özellikle sıcaklıkta ani bir düşüş var. Özellikle hafta sonu da bunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşüşüne karşı ve sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalarını sizin aracılığınızla uyaralım."

Mevsim Normallerinin Altında Hava Sıcaklıkları ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mevsim Normallerinin Altında Hava Sıcaklıkları ve Sağanak Yağışlar Bekleniyor - Son Dakika

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