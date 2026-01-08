Eski milli sporcunun akılalmaz ölümü! Sırtındaki tüfek bir anda ateş aldı - Son Dakika
08.01.2026 08:40
İzmir'in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu Sabri Kılıç, sırtında asılı bulunan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç (45), makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı.

Eski milli sporcu domuz avında feci şekilde can verdi

SIRTINDAN VURULAN SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
