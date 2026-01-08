Eski milli sporcunun akılalmaz ölümü! Sırtındaki tüfek bir anda ateş aldı

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Hasan Çavuşlar Mahallesi kırsalında yürek yakan bir ölüm olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu zıpkınla balık avı milli takım sporcusu Sabri Kılıç (45), makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılarak kazara ateş aldı.

SIRTINDAN VURULAN SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.