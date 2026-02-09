Domuz Figürü Nedeniyle Tutuklama

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde ikamet eden O.K. adlı kişi, sosyal medya hesabından yapay zeka ile üretilen kadın çarşafı giydirilmiş domuz figürünü paylaştı.

Sosyal medyada O.K'ye yönelik tepkiler yöneltilirken, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da sosyal medya hesabından, "Değerlerimize ve inancımıza hakaret etmek bu kadar kolay olmamalı. İslami değerlerimizi ve kadınların kıyafet tercihini iğrenç görsellerle aşağılayan şahıs hakkında adli makamları göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınan O.K, cumhuriyet savcısınca ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi."

Hakimlik, O.K'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ancak O.K, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakma kararına itirazının kabulüyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi.