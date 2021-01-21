Döner paketleyen çalışanların skandal görüntülerine tepki yağdı! Bakanlık harekete geçti - Son Dakika

Bugün sosyal medyada gündeme gelen bir videoda, 2 çalışan döner paketlediği sırada maskesiz bir şekilde etlerle oynadı. Video kısa sürede yayılırken, görüntüleri paylaşan kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor" ifadelerine yer verildi.

EN AĞIR CEZA VERİLMEDİĞİ SÜRECE REZALETLERİ BİTMEZ"

Kullanıcı açıklamasının devamında, "Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" dedi.

"NERESİNDEN TUTSANIZ REZİLLİK"

Görüntüler kısa sürede yayılırken, olay infial yarattı. Binlerce tepki gelen video için bir kullanıcı da "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" değerlendirmesinde bulundu.

"GEREKLİ CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI"

Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Tik Tok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiali neden olan Kırklarelindeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.