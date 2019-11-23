Son Dakika Haberleri: Donmak üzere olan köpeğe esnaftan şefkat eli
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Donmak üzere olan köpeğe esnaftan şefkat eli

6 saat önce

Zonguldak'ta esnaflar soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğine sahip çıkarak mağazadan aldıkları elbiseyle üşümesini engelledi.

Donmak üzere olan köpeğe esnaftan şefkat eli, System.String[]

Zonguldak'ta esnaflar soğuktan donmak üzere olan sokak köpeğine sahip çıkarak mağazadan aldıkları elbiseyle üşümesini engelledi.


Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Deftar Sokaktaki yaşananlar görenlerin içini ısıttı. Esnaflar sokakta sahipsiz donmak üzere olan köpeğe sahip çıkarak petshopdan aldıkları köpek elbisesini giydirdi. Bu sayede köpek donmaktan kurtuldu. Ayrıca esnaflar dükkanlarında artan yemekleri köpeğe yedirerek aç kalmasını da önlediler. Esnafların bu anlamlı hareketi ise vatandaşlardan büyük takdir topladı.


Esnaflar, köpeğin soğuktan donmak üzere olduğunu söyleyerek, "Köpek soğuktan donmak üzereydi. Bizlerde petshopdan aldığımız köpek elbisesi giydirerek üşümesini önledik. Ayrıca artık dükkanlarımızdan artan yemekleri vererek aç kalmasını önlüyoruz. Herkesin duyarlı olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:49 Kaynak: İHA
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