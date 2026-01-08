Döviz Fiyatları Güncel

İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, avro 50,3950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor. 50,3930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,3950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0400, avronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.
