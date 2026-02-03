Döviz Kurları Güne Yükselişle Başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 43,4960 liradan, avro 51,4050 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,4940 liradan alınan dolar, 43,4960 liradan satılıyor. 51,4030 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,4050 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,4900, avronun satış fiyatı ise 51,4390 lira olmuştu.
