Dow, 4.500 Kişiyi İşten Çıkarıyor

NEW YORK, 30 Ocak (Xinhua) -- ABD'li kimya devi Dow, yapay zeka ve otomasyona ağırlık vermek amacıyla gerçekleştirdiği büyük çaplı yeniden yapılandırma çalışması kapsamında yaklaşık 4.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Şirketin "Üstün Performans İçin Dönüşüm" adlı inisiyatifi çerçevesinde alınan karar, dünya genelinde yaklaşık 34.000 çalışanın yüzde 13'ünü etkiliyor. Bu planla kısa vadede 2 milyar ABD doları kazanç artışı elde etmeyi hedefleyen Dow'un kazancın üçte ikisinin verimlilik artışından gelmesi bekleniyor.

"Üstün Performans İçin Dönüşüm, işlerin yapılma şeklini önemli ölçüde basitleştirecektir" diyen Dow CEO'su Jim Fitterling, şirketin "uzun süreli durgunluk ve yapısal endüstri sorunlarını" çözmek için "en son teknolojileri" kullanacağını belirtti.

Şirket, yeniden yapılanma kapsamında kıdem tazminatları için ayrılan 600-800 milyon ABD doları da dahil olmak üzere toplamda tek seferlik 1,1-1,5 milyar ABD doları maliyet oluşmasını bekliyor.

Dow kısa süre önce 2025 yılı dördüncü çeyrek mali sonuçlarını da açıkladı. Şirket, genel kabul gören muhasebe ilkeleri net zararını 1,5 milyar ABD doları olarak açıklarken, yerel fiyatlar ve hacimlerdeki düşüş nedeniyle net satışlar önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 9,5 milyar ABD dolarına geriledi.

Dow, 2025 yılının tamamında 2,4 milyar dolarlık genel kabul gören muhasebe ilkeleri net zararı açıkladı. Bu, 2024 yılında kaydedilen 1,2 milyar ABD doları net kardan keskin bir düşüşe işaret ediyor.