Drift Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Drift Atan Sürücü Yakalandı

Drift Atan Sürücü Yakalandı
01.02.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da 300 km/s hızla drift atan sürücü yakalandı, ağır ceza uygulanacak.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 300 kilometrenin üzerine hız yaparak drift atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notu ile yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aşırı hız yapan ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.N. isimli sürücü yakalandı. Otoyol jandarması gereğini yaptı, yapmaya da devam edecek. Sürücü hakkında; TCK'nın 179'uncu maddesinden adli işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre; drift atan sürücüye, 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2'nci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahının hız sınırı 140 km olmasına rağmen bu otomobil 300 kilometrenin üzerinde hız yapmaktadır.) Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Eyüpsultan, Güvenlik, İstanbul, Trafik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Drift Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak

18:58
Galatasaray-Kayserispor maçının 11’leri belli oldu Yeni transfer ilk kez sahada
Galatasaray-Kayserispor maçının 11'leri belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahada
18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:16
Epstein dosyasından Putin çıktı Veliahtını dahi belirlemişler
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 19:39:43. #7.11#
SON DAKİKA: Drift Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.