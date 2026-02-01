Drift Atan Sürücü Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 300 kilometrenin üzerine hız yaparak drift atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notu ile yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde aşırı hız yapan ve drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.N. isimli sürücü yakalandı. Otoyol jandarması gereğini yaptı, yapmaya da devam edecek. Sürücü hakkında; TCK'nın 179'uncu maddesinden adli işlem yapıldı. Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre; drift atan sürücüye, 140 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içerisinde 2'nci defa ihlalde ise sürücü belgesini iptal edeceğiz. Yerleşim yeri dışında mevcut hız sınırını 71 kilometre/saat ve üzeri aşan otomobil sürücülerine 30 bin TL idari para cezası uygulayacağız ve sürücü belgesi 90 gün süreyle geri alacağız. (Trafik ihlalinin meydana geldiği otoyol güzergahının hız sınırı 140 km olmasına rağmen bu otomobil 300 kilometrenin üzerinde hız yapmaktadır.) Ortalama hızdaki yüzde 5'lik bir düşüş ölüm riskini yüzde 30 oranında azaltabilmektedir. Unutmayalım; trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.