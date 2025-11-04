Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı

Haberin Videosunu İzleyin
Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı
04.11.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı
Haber Videosu

Nevşehir'de takke ve cübbe giyip drift atan şahsa 65 bin 69 TL para cezası uygulandı. Şahıs hakkında ayrıca "Dini değerleri aşağılama" suçundan işlem başlatılırken araç sahibine de 18 bin 677 ceza kesildi.

Nevşehir'de İl Jandarma Komutanlığı 1'inci Motorize Trafik Tim Komutanlığı ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Çardak köyünde cübbe ve sarık giyip otomobille drift attığı görüntüleri sosyal medyada 'Hayırlı Cumalar' mesajıyla paylaşan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DRİFT ATANA DA ARAÇ SAHİBİNE DE CEZA YAĞDI

Paylaşımı yaptığı tespit edilen H.Ö.'ye, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek', 'Dini değerleri aşağılama', 'Drift yapmak' ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' suçlarından 65 bin 69 TL idari para cezası uygulanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, araç sahibine de 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanılmasına izin vermek' maddesinden 18 bin 677 TL idari trafik para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Nevşehir, ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP’li üyelere ateş püskürdü Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP'li üyelere ateş püskürdü
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis’e sundu O suçlarda cezalar artıyor Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor
Detaylar ortaya çıktı Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var Detaylar ortaya çıktı! Kan donduran cinayet için başsavcılıktan açıklama var

16:42
Galatasaray’ın Ajax kafilesi belli oldu Yıldız isimler yok
Galatasaray'ın Ajax kafilesi belli oldu! Yıldız isimler yok
16:36
Bahçeli’nin çağrısının ardından Selahattin Demirtaş’tan ilk açıklama
Bahçeli'nin çağrısının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama
16:32
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu
16:05
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş’a kritik ziyaret
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş'a kritik ziyaret
15:41
Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
15:29
Tamı tamına 46 gün Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 17:19:19. #7.12#
SON DAKİKA: Takke ve cübbe giyip drift atan şahsa ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.