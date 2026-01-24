DSİ, 2026 Çalışma Planını Görüştü - Son Dakika
DSİ, 2026 Çalışma Planını Görüştü

24.01.2026 10:48
DSİ 22. Bölge, makineli çalışmalarını ve 2026 planlamalarını değerlendirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Giresun illerinde yürütülen makineli çalışmaların mevcut durumu ile sahada dikkat edilecek hususlar, gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ele alındı. Toplantıda, devam eden faaliyetlerin verimliliği ve 2026 yılına ilişkin çalışma planlamaları istişare edildi.

Makineli çalışmaların planlı ve etkin şekilde yürütülmesi, iş güvenliği, bakım-onarım süreçleri ve sahadaki uygulamaların koordinasyonu konularının değerlendirildiği toplantıda, Bayburt'ta devam eden sulama projeleri de görüşüldü. Sulama alanı 57 bin 700 dekar olan Kırklartepe Barajı Sulaması inşaatı ile 4 bin 180 dekar sulama alanına sahip Uluçayır Göleti Sulaması ve 2 bin 400 dekar sulama alanı bulunan Pınargözü Göleti Sulaması projelerindeki çalışmalar masaya yatırıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı Eyüp Kocabaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürü Arzu Kaya Yanık ile ilgili teknik personel katıldı. Toplantıda ayrıca, 2026 yılı makinalı çalışma takvimi detaylı şekilde değerlendirilerek, planlama süreci ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

