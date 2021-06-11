DSİ 23. Bölge Müdürlüğünden Tosya'da inceleme

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü heyeti sulama kanallarını incelemek ve yerinde görmek için Tosya'yı ziyaret etti.

DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu beraberindeki heyetle birlikte Tosya su kanalları ve sulama havzasını yerinde görmek üzere bir dizi incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken ve Yönetim Kurulu Üyesi Sait Mergen'in eşlik ettiği ziyarette özellikle tarımsal alanların daha verimli sulanması ve meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.

DSİ Merkez Şube Müdürü Gökhan Gündoğan, Jeoteknik Hizmetleri Müdürü Mümtaz Güneş, Havza Yönetimi Şube Müdürü Mevlüt Tutar ve Etüt Plan Şube Müdürü Özgün Taşçı'nın katıldığı inceleme gezisinde sulama suyu noktasında sıkıntı çekilen alanlar yerinde görüldü. Kızlar Yolu Barajı'nın Tosya ayağı olan regülatör ve sulama kanalı yapım işinin öne alınarak hızlıca tamamlanmasıyla birlikte var olan sorunun önemli ölçüde giderileceğini ifade eden Bölge Müdürü Yaroğlu, konunun özellikle 23. Bölge Müdürlüğü tarafından takip edileceğini vurguladı.

Ziyaretleri için DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ve beraberindeki heyete teşekkür eden Tosya Ziraat Odası Başkanı Kadri Eken, yılın 4 ayında suya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek Devrez Çayı'nın yılın 8 ayında boşa aktığını ve ihtiyacın giderilmesi için bu suyun depolanması gerektiğini ifade etti. - KASTAMONU