DSİ'nin Konya'da

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Konya'da yürütülen Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi sularının Çumra ilçesine ulaştıracak isale hattında sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehirlerin uzun vadeli içme suyu ihtiyaçlarını karşılanması ve musluklardan akan suyun gönül rahatlığıyla tüketilmesi için ülke genelinde yürütülen içme suyu yatırımları devam ediyor.

Yazılı açıklamada, içme suyu arıtma tesisleri ve isale hatlarının sırasıyla tamamlandığını bildiren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla Konya'ya bugüne kadar 122 milyon metreküp su verildiğini ayrıca İçeriçumra ve Alibeyhüyüğü isale hattının da tamamlandığını belirtti.

Aydın içme suyu yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"2018 yılında faaliyete geçen Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi, Toroslardan gelen suyu arıtarak Konya musluklarına ulaştırıyor. Musluklardan memba kalitesinde akan suyu vatandaşlar gönül rahatlığıyla tüketiyor. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyaçlarını, çağın şartlarına uygun ve yüksek teknolojili arıtma tesislerimizle karşılamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalardan sonuç almak bizi mutlu ediyor. Konya ili Çumra ilçesi isale hattının tamamlanmasıyla, içme suyu temininde kullanılan 10 yeraltı suyu kuyusu daha kapatılacak. Böylece Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi'nin devreye girmesiyle kapatılan yeraltı suyu kuyusu 198'e ulaşmış olacak. Bu da yıllık 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanılması demek."