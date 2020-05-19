- Dubai'de maaşını almayan işçilerden protesto - Son Dakika

- Dubai'de maaşını almayan işçilerden protesto

DUBAİ - Dubai'de 3 aydır maaşını alamayan işçiler, çalıştıkları şirketi protesto etti.

Dubai'deki bir şirkette çalışan işçiler 3 aydır maaşlarını alamadıkları için sokağa indi. Maaşlarının verilmesini talep eden işçiler çalıştıkları şirketi protesto etti. İşçiler, çevredeki mağazalar ile araçlara zarar verdi. Olay yerine gelen polis, protestocuları engellemeye çalıştı. Polis ile işçiler arasında arbede yaşandı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığını öğrenildi.

Ülkede korona virüse karşı tedbirler kapsamında protestolar dahil olmak üzere toplanmalar yasaklanmıştı.