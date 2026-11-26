Dugin'den Avrupa hakkında çarpıcı iddia: Ukrayna'ya dönüşebilirGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus düşünür ve siyaset teorisyeni Aleksandr Dugin, Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürütmek amacıyla faşist bir diktatörlüğe dönüşebileceğini öne sürdü. Avrupa ülkelerinin olası bir savaş durumunda demokratik yönetim anlayışından uzaklaşabileceğini savunan Dugin, "Ukrayna'nın Avrupa olduğu söylenirken bunun tersini de unutmamak gerekiyor. Avrupa da Ukrayna'ya dönüşebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Rus düşünür ve siyaset teorisyeni Aleksandr Dugin, Avrupa'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'nın Rusya'ya karşı savaş yürütmek amacıyla otoriter bir yönetim biçimine sürüklenebileceğini öne süren Dugin, kıtanın gelecekte Ukrayna'ya benzer bir duruma gelebileceğini savundu.
AVRUPA'NIN UKRAYNA'YA DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Yayımlanan değerlendirmede, Ukrayna'nın Avrupa'nın bir parçası olduğu yönündeki söylemin tersine de dönebileceği ifade edildi. Avrupa ile Rusya arasında doğrudan bir savaş çıkması halinde Avrupa ülkelerinin alışılmış yaşam biçimlerinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.
FAŞİST DİKTATÖRLÜK İDDİASI
Avrupa ülkelerinin olası bir savaş durumunda demokratik yönetim anlayışından uzaklaşabileceği ve faşist bir siyasi modele geçebileceği iddia edildi. Ukrayna'daki mevcut yönetim biçimi üzerinden yapılan değerlendirmede, benzer bir siyasi dönüşümün Avrupa'da da yaşanabileceği savunuldu.
AB'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE BULUNUYOR
Avrasyacılık görüşleriyle tanınan Dugin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini destekleyen isimler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden politikaları desteklediği gerekçesiyle Dugin'i 6 Ekim 2022'de yaptırım listesine almıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?