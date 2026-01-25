Düğün Konvoyunda Olaylı Anlar

BURSA'da düğün sahiplerinin, düğün konvoyundaki araçların arasına giren otomobile yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 34 plakalı bir otomobil, ara sokaktan inip bulvara girmek istediği sırada düğün konvoyuna denk geldi. Konvoydaki araçlardan birinin arkasına girmek isteyen sürücünün önü, konvoydaki diğer araçlar tarafından kesildi. Araçlarından inen düğün sahipleri, otomobil sürücüsüne hakaret edip, camı ve kaportayı yumrukladı. Otomobilin ön camına vuran damat, arkadaşları tarafından uzaklaştırıldı. Bu sırada bir başka davetli gelip, bu kez içinde ailenin bulunduğu otomobilin ön sağ camına yumruk attı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Düğün konvoyundaki araçlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Haber: Yiğithan HÜYÜ-Kamera: BURSA,