Düğün magandasına ömür boyu hapis - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıkan kavgada rastgele ateş ederek 11 yaşındaki çocuğun ölümüne, 15 yaşındaki çocuğun da yaralanmasına neden olan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Edinilen bilgiye göre, 19 Temmuz 2019 tarihinde 11 yaşındaki Eren Çinçik ile 15 yaşındaki Mustafa Soyaslan aileleri ile birlikte düğüne gitti. Düğünde Mehmet Sayan Ç. (19), arkadaşları K.S. ve A.S. ile birlikte oynamaya başladı. Bu sırada Mehmet Sayan Ç.'nin daha önce alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olan şahıslar da düğüne geldi. Mehmet Sayan Ç., arkadaşlarıyla birlikte oynarken husumetli olduğu şahısların kendisine ters baktığını ileri sürerek kavga çıkardı. Kısa sürede büyüyen kavgada Mehmet Sayan Ç., tabancasını çıkartıp rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki Eren Çinçik ve 15 yaşındaki Mustafa Soyaslan yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılırken, zanlılar olay yerinden kaçtı. Başına mermi isabet eden Eren Çinçik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mustafa Soyaslan ise hastanedeki tedavisi sonrası iyileşti. Polis kısa sürede Mehmet Sayan Ç. ve diğer zanlıları yakaladı. Zanlılardan Mehmet Sayan Ç. tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili Kozan Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davada sanık Mehmet Sayan Ç. ömür boyu hapse mahkum edilirken, diğer 2 sanığın ise yargılanmasına devam ediliyor. - ADANA