Dükkan Sahibi Cezaevinde, Kedisi Mahsur Kaldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gündür dükkanını açmayan ve hayatından şüphe edilen işyeri sahibinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.D.'nin iki gündür işyerini açmadığını ve kedisinin de içeride olduğunu gören esnaflar, Z.D.'nin hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Z.D.'nin cezaevinde olduğunu tespit etti. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından polis ekipleri bölgeden ayrılırken, vatandaşlar da içeride mahsur kalan kedinin kurtarılmasını istedi. - AYDIN