Son Dakika Haberleri: Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi
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Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi

44 dakika önce

Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi, System.String[]
Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun, Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesini konu ediyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Farah Zeynep Abdullah, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Can Ulkay
Senaryo: Mert Dikmen
Oyuncular: Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar, Farah Zeynep Abdullah
Filmin Türü: Tarih
Orijinal Adı: Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun
Yapımcı Firma: Dijital Sanatlar
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 17.01.2020

Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Dumlupınar, Ali Atay, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
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