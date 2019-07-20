Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmi
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Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Dumlupınar Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:54 Kaynak: InterSinema.com
: Vatan Sağ Olsun, Dumlupınar denizaltısında yaşam mücadelesi veren 81 kahramanın hikayesini konu ediyor. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu film
in oyuncu kadrosunda Ali Atay
, Uğur Güneş
, İsmail Hacıoğlu
, Farah Zeynep Abdullah
, Murat Yıldırım
, Taner Ölmez
, Ahmet Rıfat Şungar
gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Can UlkaySenaryo:
Mert DikmenOyuncular:
Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat
Şungar, Farah Zeynep AbdullahFilmin Türü:
TarihOrijinal Adı:
Dumlupınar: Vatan Sağ OlsunYapımcı Firma:
Dijital SanatlarYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeVizyon Tarihi:
17.01.2020Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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