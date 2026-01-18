Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

18.01.2026 09:16
Milli takım, Zeytinburnu'nda Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya ile mücadele edecek.

Milli sporcular, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya 18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman A Grubu maçlarında yarışacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyon 25 Ocak Pazar gününe kadar sürecek.

Geçen sezon Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek bir üst klasmana yükselen 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri Hollanda, Yeni Zelanda, Kazakistan, Kore ve Letonya olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, şunları kaydetti:

"18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız geçtiğimiz yıl elde ettiği şampiyonlukla Türk buz hokeyi tarihinde çok önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı, altyapıya yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Şimdi kızlarımızdan, aynı inanç ve mücadeleyle ülkemizi yeniden gururlandırmalarını bekliyoruz. Tüm sporseverleri Zeytinburnu Buz Adası'na gelerek milli takımımıza destek olmaya davet ediyorum."

Ay-yıldızlı takımın, gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

19 Ocak Pazartesi:

20.00 Türkiye-Hollanda

20 Ocak Salı:

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda

22 Ocak Perşembe:

20.00 Türkiye-Kazakistan

23 Ocak Cuma:

20.00 Türkiye-Kore

25 Ocak Pazar:

20.00 Türkiye-Letonya

Kaynak: AA

