Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonasına 'korona' iptali - Son Dakika

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu, Kanada'da düzenlenecek Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nın korona virüsü nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü tehlikesi nedeniyle ülkelerde düzenlenmesi planlanan sportif faaliyetler tek tek iptal ediliyor. Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası da korona virüsü engeline takıldı. Uluslararası Buz Pateni Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Montreal kentinde 16- 22 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan şampiyonanın küresel salgın haline gelen korona virüsü nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.



Quebec eyaleti Sağlık Bakanı Danielle McCann de yaptığı açıklamada, "Etkinliğe farklı ülkelerden binlerce kişi geliyor. Dünyada pandemi ilan edilmiş durumda. Bu kararın en iyi karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Korona virüsü nedeniyle Kanada'da ikinci büyük spor etkinliği iptal edilmiş oldu. Geçtiğimiz Cumartesi günü de 31 Mart'ta başlayacak olan Dünya Kadınlar Buz Hokeyi Şampiyonasının iptal edildiği duyurulmuştu.



Öte yandan Kanada'da 118 korona virüsü vak'ası bulunuyor. - MONTREAL