Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak
Son Dakika Güncel Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak - Son Dakika

Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak

6 saat önce

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) kasım ayındaki seminer konuğu Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt olacak.

Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak, System.String[]

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, "Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance"in (CEF) kasım ayındaki seminer konuğu Dünya Bankası'nın Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Aslı Demirgüç-Kunt olacak.

Akbank açıklamasına göre, 15 Kasım'da Sabancı Center'da yapılacak seminerde Aslı Demirgüç-Kunt, "Bankacılık Düzenlemeleri ve Denetim: Küresel Mali Krizden Sonraki On Yıl" başlığı altında bir sunum gerçekleştirecek.

Demirgüç-Kunt, Dünya Bankası'ndaki 30 yıllık kariyeri boyunca, Araştırma Direktörü, Kalkınma Politikası Direktörü ve Finans ve Özel Sektör Geliştirme Ağı Baş Ekonomisti olarak finansal ve özel sektör gelişimi konularında araştırmalar ve danışmanlık yaptı.

Küresel Finansal Kalkınma Raporu serisi ve Küresel Findex finansal katılım veri tabanını da oluşturan Demirgüç-Kunt, Uluslararası Atlantik Ekonomi Topluluğu Başkanı (2013-14) ve Batı Ekonomi Derneği Direktörü (2015-18) olarak da görev yaptı ve çeşitli mesleki dergilerin yayın kurullarında yer alıyor.

Dünya Bankası'nda çalışmaya başlamadan önce, Cleveland Fed'te ekonomist olan Demirgüç-Kunt'un Ohio Eyalet Üniversitesi'nden iktisat alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri var.

Sabancı Üniversitesi, Dünya Bankası, Akbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 13 Kasım 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor ORC'nin yeni yaptığı ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven oranı yüzde 54 oldu İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:49:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Bankası Başekonomisti Sabancı Üniversitesinin konuğu olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]