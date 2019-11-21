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Dünya Çocuk Hakları Günü programı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Dünya Çocuk Hakları Günü programı düzenlendi, System.String[]

Malatya'da Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Kernek Külliyesi'nde çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü'nün kutlandığı etkinlik programı kapsamında duvar gazetesi oluşturuldu. Kernek Külliyesi'nde etüt ve rehberlik faaliyetlerine devam eden çocukların katıldığı etkinlikte, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinden bazı kesitler paylaşıldı.


Çocukların büyük keyif aldığı etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekildi. - MALATYA

Çocuk Hakları Günü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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