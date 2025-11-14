Dünya Diyabet Günü'nde Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi ve Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Dünya Diyabet Günü'ne özel bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte uzman konuklar "Diyabet nedir ve korunma yolları nelerdir?" sorularına yanıt verirken, diyabetli hastalarda beslenmenin önemine değinildi.

Beşiktaş Belediyesi 65+ Yaşam Ofisi ile Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören programa Dr. Çağatay Uysal ve Diyetisyen Betül Veli konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte diyabetin ne olduğu ve diyabetten korunma yolları ele alınırken, diyabetli bireylerin beslenme süreçleri üzerine de önemli bilgiler paylaşıldı.

Halk arasında "şeker hastalığı" olarak bilinen diyabetin, vücuttaki organları olumsuz etkileyen bir hastalık olduğuna değinen Uysal "Bu hastalık genetik geçişlerin yanı sıra beslenme bozuklukları, hareketsizlik, alkol–sigara kullanımı gibi nedenlerle de kendini gösterebiliyor" dedi.

Diyabetin sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Uysal, hastalığın görülme yaşının giderek düştüğüne dikkati çekti. Diyabetin belirtileri konusunda da bilgi veren Uysal, belirti olmasa bile düzenli sağlık kontrolünün hastalığı önleme büyük önem taşıdığını vurguladı.

Diyetisyen Betül Veli ise sunumunda, diyabetten korunmada ve diyabet yönetiminde doğru beslenmenin kritik rol oynadığını aktararak, "Kilo kontrolü bizim için gerçekten çok önemli. Uygun vücut ağırlığının sağlanması ve sürdürülmesi diyabetin kontrolünde büyük rol oynar. Tip 2 diyabetli bireylerin yüzde 80'i obezdir. Enerji alımının azaltılması yoluyla sağlanan kilo kaybı, metabolik kontrolü olumlu yönde etkiler" diye konuştu.

Etkinlik, konuşmacıların sunumlarının ardından katılımcıların konu hakkındaki sorularının cevaplamasıyla son buldu.