Dünya Engelliler Günü için 'Hayata Pedal' çevirdiler - Son Dakika

Dünya Engelliler Günü vesilesiyle görme engelliler ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bir bisiklet etkinliği düzenlendi. Hayata pedal çeviren sporcu ve engelliler Şişli'den başlayarak Taksim, Unkapanı, Eminönü, Yenikapı üzerinden Zeytinburnu ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksine ulaştı.

Barikat Sanat Atölyesi Derneği olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi iş birliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe ses getirmek amacıyla çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bugün ise profesyonel bisikletçiler ile görme engelliler 'Hayata Pedal Çevir' sloganı ile pedal çevirdi. Bugün Şişli Cevahir AVM önünde toplanma saati 11.00 hareket saati 12.00 olmak üzere Taksim, Unkapanı, Eminönü, Yenikapı, Zeytinburnu ÜNSPED Spor ve Kültür Kompleksi önünde son bulacak. Görme engelliler ve gönüllü bisikletçilerden oluşan bir bisiklet etkinliği düzenlendi.

'YANLIŞ BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedim, "Bu etkinlik aslında engelli bireylerin yaşama eşit hakkını savunmak amacıyla ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlendi. Bizler de İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi olarak engelli bireylerin yaşama eşit katılım hakkını savunuyoruz. Toplumda engelli bireylere yönelik yanlış bakış açısı olabiliyor. Biz de bu yanlış bakış açısını değiştirmek istiyoruz? açıklamasını yaptı.

Bisiklet sürüp farkındalık yaratmak istediğini belirten 30 yaşındaki görme engelli Şule Yazıcı, bisiklet sürmeyi normalde de çok sevdiğini söyledi. Farkındalık için bisiklet süreceğinden daha da mutlu olduğunu ifade eden Yazıcı, 'Benim birçok görme engelli arkadaşım var. Hepsi bisiklet sürmeyi sevdiğini söylüyor ama hiçbiri dışarı çıkıp sürmüyor. Çeşitli aktivitelerde bulunmuyor. Buradan onlara 'dışarıya çıkın' demek istiyorum? dedi.

'SÖZDE DEĞİL, GERÇEK ANLAMDA DESTEK OLSUNLAR'

Etkinliğe destek olabilmek için Adana'dan geldiğini belirten 31 yaşındaki yürüme engelli Ahmet Dönmez ise görme engelli arkadaşlarını bisikletle bir saat boyunca gezdireceklerini belirtti. Hayatını tekerlekli sandalyede değil, bisikletle geçirdiğini vurgulayan Dönmez, 'Bisikletim artık benim bir organım gibi oldu. Bugün engellilere farkındalık yaratmak için buradayız. Ama biz sadece bir gün değil, her gün hatırlanmak istiyoruz. Çünkü her gün hayatın içindeyiz. Bu yüzden gerekli kurumlardan da sadece sözde değil, gerçek anlamda destek istiyoruz. Ayrıca dünyayı sevgi kurtaracak' şeklinde konuştu.

'FARKINDALIK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ'

Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar ise engelli bireyler için sürekli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini ve Böyle etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi. 3 Aralık Dünya Engelliler Gün'ne özel pedal çevirmek için buluştuklarını belirten Nacar, 'Bize destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ederim. Ayrıca bugün hem çok mutlu hem de çok duygusalım' dedi.

'FARKINDALIK BİR GÜNE SIĞDIRILAMAZ'

ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü Yöneticisi Semra Demirer, farkındalığın sadece bir güne sığdırılamayacağını söyledi. Haftalarca engellilerle engelleri kaldırabilmek adına çalışmalar yaptıklarını belirten Demirer, kulüp olarak her zaman herkese kapılarının açık olduğunu söyledi. Demirer, ' Engel, insanların yüreklerinde ve zihinlerindedir. Bu nedenle biz de günler süren bu farkındalık çalışmalarını yapıyoruz. Bunun bir engel olmadığını, bir farkındalık olduğunu insanlara anlatıyoruz. Çünkü bizler de her an bir trafik kazasıyla ya da başımıza düşen suratımıza çarpan bir şeyle felç geçirip engelli olabiliriz' diye konuştu.