Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, İtalyan Şefle 'sıfır atık' yemek yaptı - Son Dakika

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) 'Sıfır Atık' temasıyla düzenlediği "Cemre Çarşısı" etkinliğine katıldı. Bilal Erdoğan katıldığı etkinlikte İtalyan Şef ile Claudio Chinali ile Passatelli isimli yemeği hiç atık çıkarmadan 'sıfır atık' olacak şekilde yaptı.

Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de düzenlenen 'Cemre Çarşısı' adlı etkinlikte Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan eşi Reyyan Erdoğan ile gezerek bilgi aldı. Erdoğan ve eşi stant görevlilerine hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Stantları gezen Bilal Erdoğan daha sonra önlük giyerek Ünlü İtalyan Şef Claudio Chinali ile Passatelli isimli yemek yaptı. Yemekte kullanılan malzemelerden atık çıkarılmaması ve fazla malzemelerin çöpe atılmayarak yemekte kullanılması dikkat çekti. Şef ile beraber yemek yapan Erdoğan 4 yıl yaşadığı İtalya'daki anılarını da paylaştı.

Etkinliğe katılan ve yemek yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geçen seneki tema devam ediyor. Hem sıfır atık hem de bu sıfır atığın sadece çöpleri dönüştürmeye göndermekten ibaret olmadığını, hayatımızın parçası olduğunun, özellikle ev hanımlarına ve beyefendilerine anlatılması yönüyle zaten bir değeri var. Bu duyarlılığın artması aslında bu israf ekonomisi dediğimiz bizi her yönüyle kuşatmış olan paradigmadan çıkmak ve daha tasarruflu daha doğaya saygılı yaşamak. Burada verilmeye çalışılan temel mesaj bu" dedi.

ETKİNLİKTE ELDE EDİLEN GELİR İDLİB'DEKİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE BAĞIŞLANACAK.

Erdoğan, "Çok yakın zamanda şehitlerimiz oldu. Ülkemizin ciddi mücadelelerle karşı karşıya kaldığı dönemde bu etkinlik örtüşmüş oldu. Öyle olunca TOGEM-DER yetkilileri sağ olsunlar gelirleri İdlib'teki şehit ve gazilerimizi ailelerine bağışlama kararı aldı. Buraya ayrıca anlam ve değer katmış oldu. İnşallah o duyarlılığı ile burada hem hayatımızda israf ekonomisine karşı duruşumuzla anlam katmak hem de şehitlerimizin ailelerini bir görev ifa etmek anlamında Cemre Çarşı'sı her iki hedefe de hizmet etmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

(Mustafa Biçer/İHA)