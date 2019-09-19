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Dünya Güreş Şampiyonası

18 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı.

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.

Süleyman Atlı, Kazakistan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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