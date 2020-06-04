Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihi netleşti

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 6. ayağının yapılacağı Türkiye etabı 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dünya genelinde spor organizasyonları ertelenmişti. Türkiye ve Afyonkarahisar'ın tanıtımı adına da önemli bir organizasyon olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın da ertelenip ertelenmeyeceği konusundaki meraklı bekleyiş sona erdi. Dünya Motokros Federasyonu (FIM) ile yapılan görüşmelerin ardından Dünya Şampiyonası 'nın Türkiye etabının 4-6 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağı resmi olarak açıklandı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihinin netleşmesinin ardından Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu hazırlık sürecini hızlandırdı. Şampiyonanın yapılacağı tarihin netleşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek , dünyaya normalleşmenin mesajını vereceklerini söyledi. Zeybek, "Bilindiği üzere dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hadisesi vardı. Bundan dolayı dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor müsabakaları, ligler, şampiyonaların tamamı ileri bir tarihe ertelenmişti. Çok şükür dünyada koronavirüsle mücadelede en iyi, en olumlu tedbirleri alan dünyadaki tek ülkeyiz. Normalleşme sürecine de önümüzdeki günlerde gireceğiz. Normalleşme sürecine girdiğimiz andan itibaren de Zafer Haftası ile birlikte eylül ayının ilk haftasında dünyaya normalleşmenin göstergesi olarak Dünya Motokros Şampiyonası'nın 3'üncüsünü Afyonkarahisar'dan gerçekleştirerek dünyaya bir mesaj vermek istiyoruz. Bu yıl ilimizde 3. kez düzenlenecek ve Cumhurbaşkanlığımızın 2. kez himayesinde tertiplenecek olan bu şampiyona ile koronavirüs belasından kurtuluşumuzun nişanesi olacak" dedi.

Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın tarihiyle ilgili bilgileri ve çalışmalarda gelinen noktaları anlatan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de, şampiyonanın 4-6 Eylül tarihlerinde düzenleneceği müjdesini verdi. Dünya Motokros Şampiyonası ve Motofest etkinliklerinin 4-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Akülke, "Bugün de öğlene kadar sahadaydık ve tüm eksiklerimizi tespit ettik. Pistte bir takım ufak tefek değişiklikler olacak. An itibariyle de çalışmalarımıza başladık. Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek de bizlere tam destek verdi. İlk sene heyecanıyla bu yıl çok daha iyi bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. TMF olarak biz de bu krizi, Afyonkarahisar ve ülkemiz adına fırsata çevirmeyi düşüyoruz. Çünkü, turizm sektörü çok ciddi etkilendi. Türkiye'nin turizm alanındaki tanıtımına da Dünya Motokros Şampiyonası'yla çok önemli mesajlar vereceğiz. Festival etkinliklerimizi de düzenleyeceğiz" diye konuştu.

- Afyonkarahisar