Lübnan Sınırında Çatışmalar: Hayalet Şehirler ve Göçler

Dünya

Lübnan sınırında yaşanan gerilim ve çatışmalar şimdiye kadar en az 70 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı, kimi kasabalar ise hayalet şehirleri andırıyor.

BBC’nin sınırda görev yapan Birleşmiş Milletler güçleri (UNIFIL) eşliğinde kaydettiği görüntülere göre kimi Lübnanlılar evlerinin yok olması tehlikesini göze alarak başka yerlere göç etti.

Bazı binalardan geriye sadece bir yatak, toz ve taş parçaları kalmış durumda.

Ülkenin en tehlikeli yerlerinden biri olan Yarine kasabasında görev yapan Lübnanlı bir asker, binadan geriye kalan büyük bir krateri “havuz” olarak tanımladıklarını aktarıyor.

Yarine, İsrail ve Lübnan arasında bulunan çok tehlikeli bir bölgeden sadece bir kilometre uzaklıkta.

Sınır boyunca aynı manzaraları görmek mümkün, birçok bina kratere dönmüş durumda.

Yarine’in dört kilometre batısında bulunan Elma eş Şaab köyünde korunaklı bir villanın etrafında evden dökülen tozlar var. Etraftaki binaların pencereleri patlamaların gücü yüzünden parçalanmış.

90 bin kişi sınırdan göç etti.

Villanın 75 yaşındaki sahibi Nedim Seyyah, ailesinin hedef alınmaması için geceleri ışıkları açık tuttuklarını söylüyor.

7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği saldırının ardından İsrail neredeyse her gün Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Hizbullah, Hamas’a destek vermek için 8 Ekim’de İsrail’e yönelik füze atışı gerçekleştirmişti.

Biri Reuters’tan ikisi de Al Mayadeen televizyon kanalından olmak üzere üç gazeteci saldırılarda öldürüldü. Bu kurumlar ve Lübnan, gazetecilerin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu. İsrail ise gazetecileri hedef almadığını söylüyor.

“Artık barışın zamanı geldi”

UNIFIL, İsrail’in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekildiği 1978’den beri bölgede görev yapıyor.

2006 yılında kurum son yılların en sakin döneminin kaydedildiğini açıklamıştı.

BBC’den Carine Torbey’nin haberine göre ekip çekim yaptığı süre boyunca havada İsrail İHA’larını görmek mümkündü.

Bir süre sonra ise İsrail’in saldırısından kaynaklandığı düşünülen siyah dumanlar gökyüzünü sardı.

İsrail Hizbullah’ı hedef aldığını öne sürerken Lübnanlı yetkililer bölgenin yaşanılamaz bir yere getirilmesinin istendiğini öne sürüyor.

İsrail Savunma Bakanlığı ise İsrail’in kuzeyinde yaşayanlara Hizbullah’ın sınırdan boşaltılana kadar evlerine dönmemesi gerektiğini bildirdi.

İsrail’den sadece 700 metre uzaklıkta olan Ayta eş-Şaab kasabası ise en çok zararı gören yerlerden biri. BBC ekibinin haber yaptığı gün sadece 40 hava saldırısı kasabaya düzenlendi.

Ayta eş-Şaab’ı terk ederek Beyrut’a yerleşen inşaat işçisi Hüseyin Cavit, “Evimizin büyük hasar aldığını biliyoruz, ancak büyük ihtimalle henüz yıkılmadı” diyor.

Eşi Meryem ise bu kadar uzun süre evlerinden uzakta kalmayı beklemediklerini, birkaç gün sonra döneceklerini düşünerek Beyrut’a geldiklerini anlatıyor.

Silahlı Çatışma Lokasyon ve Olay Veri Projesi'nin (ACLED) verilerine göre Ekim ayından beri Hizbullah ve İsrail arasında 5.400 çatışma yaşandı; saldırıların yüzde 80’i İsrail’den kaynaklandı.

UNIFIL komutanlarından Albay Alberto Salvador ise sınırda yaşayan insanların bu durumdan çok bunaldığını vurgulayarak, “Bence artık barışın zamanı geldi” diyor.