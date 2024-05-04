Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika
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Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi

Rio Grande do Sul\'daki sel felaketinde ölü sayısı 56\'ya yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı. Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

04.05.2024 16:34
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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği açıklandı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, 67 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Eyaletin başkenti Porto Alegre de dahil olmak üzere 235 farklı noktada etkili olan sel nedeniyle en az 24 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Eyalette büyük hasara yol açan sel nedeniyle sokaklar nehre döndü, yollar ve köprüler yıkıldı. Santa Maria'ya bağlı Palma'da nehir üzerindeki bir köprü çöktü. Şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselirken yetkililer sular altında kalan bazı mahallelerde tahliye işlemlerini sürdürüyor. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rio Grande do Sul'daki sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi - Son Dakika

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