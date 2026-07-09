Emin Bayram Süper Lig\'e geri döndü

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarına hız kesmeden devam eden RAMS Başakşehir, savunma hattını güçlendirdi.

EMİN BAYRAM SÜPER LİG'E WESTERLO İLE GERİ DÖNDÜ

İstanbul temsilcisi, bir dönem Galatasaray forması da giyen ve son olarak Belçika ekibi Westerlo'da top koşturan genç stoper Emin Bayram’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin Emin Bayram. Kulübümüz, son olarak Belçika Pro Lig ekiplerinden KVC Westerlo forma giyen Emin Bayram ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Emin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Westerlo formasıyla 39 maça çıkan genç stoper, takımını 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlamayı başarmıştı.