Erzincan\'daki maden faciasında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

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(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen liç kayması faciasında kimyasal içeren toprağın altında kalan işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Bugüne kadar göçük altındaki 4 işçi bulundu, 5 işçi ise hala göçük altında.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden faciasında Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenlerine gece saat 12 civarında ulaşıldı. Bugüne kadar göçük altındaki dört işçinin cansız bedenleri bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.