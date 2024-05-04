İmkander Derneği Gazze\'deki savaş mağduru ailelere yardım ediyor

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İmkander Derneği Gazze'deki savaş mağduru ailelere yemek gıda ve bebekler için mama yardımında bulunuyor.

Yurtiçi ve Yurtdışında mazlumlara yaptığı yardımlarla büyük takdir toplayarak gönüllere dokunan Gaziantep İmkander, İsrail'in saldırıları sonucu mağdur olan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. İmkander Derneği Gazze'deki savaş mağduru ailelere yemek gıda ve bebekler için mama yardımında bulunuyor.

"Tek isteğimiz bebeklerimiz aç ölmesin"

İmkander Gaziantep Şube Başkanı Sait Gökdere, " Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimizden Gazze'deki kardeşlerimize destek bekliyoruz. Yardımlarımız Gazze'nin kuzeyindeki abluka altında kalan kardeşlerimize yaparken diğer bölgelerde ulaşmaya çalışıyoruz. Gazzeli bir anne bebek maması talep ediyor. En acı sözü şu oldu: 'biz burada her gün ölümü bekliyoruz. Tek isteğimiz bebeklerimiz aç ölmesin diye Allah' ha dua ediyoruz' diyor. Halen bu ses kulağımda çınlıyor. Geceleri uyuyamıyorum. Dua etmekten başka elimden bir şey de gelmiyor. Siz kardeşlerimizden istediğim duyarlı olmanızdır. Şimdi yardım yapmasak ne zaman yapacağız. Biz 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Müslüman kardeşimiz aç ve susuz. 'Eğer iyilik yaparsanız kendiniz için iyilik yapmış olursunuz'" dedi. - GAZİANTEP