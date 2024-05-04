PKK Üyesi Senanik Öner İsveç'te Tutuklandı - Son Dakika
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PKK Üyesi Senanik Öner İsveç'te Tutuklandı

PKK Üyesi Senanik Öner İsveç\'te Tutuklandı

Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in İsveç'te atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından tutuklandığı bildirildi. Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten sınır dışı edilmesi isteniyor.

04.05.2024 02:21
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Türkiye'de terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in kaçtığı İsveç'te, atlara cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırı suçlarından tutuklandığı bildirildi.

İsveç basınına göre terör örgütünün bu ülkedeki yapılanmasında da görev alan Öner, Helsingborg kenti yakınlarındaki bir ahırda atlara cinsel istismarda bulunurken çevredekiler tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de bıçakla saldıran Öner, tutuklandı.

Helsingborg Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Öner'in atlara cinsel istismarda bulunmasının, 24 Şubat'ta ahır sahibinin güvenlik kameralarından şüpheli birini fark etmesi üzerine ortaya çıktığı belirtildi. Ahırdaki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Öner'in bağladığı bir ata cinsel istismarda bulunduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, atların sahibinin ahıra geldiği sırada Öner'in kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, ertesi gün bir poşet havuçla tekrar ahıra girmek isteyen Öner'in, bir kadın çalışan tarafından fark edilince kaçtığı fakat ısrarını sürdürerek 28 Şubat'ta havuç, eldiven, bağ ve sandalye gibi malzemelerle "daha hazırlıklı şekilde" geri geldiği aktarıldı. Bu kez de çevredekiler tarafından fark edilen Öner'in ihbar edilince polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, teslim olmasını isteyen polislere bıçakla saldıran Öner'in kısa süren arbedenin ardından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Tutuklanan ve savcılık tarafından ata cinsel istismar ve polise bıçaklı saldırıyla suçlanan Öner'in sığınma başvurusunda bulunduğu İsveç'ten, 10 yıl ülkeye geri girememesi şartıyla sınır dışı edilmesi de isteniyor. İsveç basınına göre Öner, hakkındaki mevcut suçlamalardan 30 yıl hapis cezası alabilir.

Öte yandan Türkiye tarafından terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Senanik Öner'in BDP'den Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkan yardımcısıyken gözaltına alındığı ve örgüt yöneticiliğinden yargılandığı davada aldığı cezanın onaylanması aşamasında yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK Üyesi Senanik Öner İsveç'te Tutuklandı - Son Dakika

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